Женщина с дробовиком взяла в заложники работников роддома в Турции

Женщина с дробовиком взяла в заложники несколько человек в роддоме города Кахраманмараша в Турции, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Bursada Bugün, сначала 45-летняя женщина кричала, после чего взяла в заложники сотрудников медучреждения и начала угрожать окружающим.

Как уточняется, прибывшие на место полицейские смогли быстро нейтрализовать нарушительницу. После задержанная призналась, что таким образом рассчитывала свести счеты с жизнью.

Очевидцы сняли происшествие на видео, которое впоследствии разлетелось через социальные сети.

Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde bir kadın pompalı tüfekle hastaneyi basmış. Sağlık çalışanların çektiği görüntüleri sildirmeye kalkmış. Bu ne ya Teksas's çevirdiler buraları bu nasıl güvenlik zafiyeti herkes böylece nasıl girebiliyor. pic.twitter.com/zy8kUORzDg — Erdal Eski (@erdaleski1) October 5, 2024

Ранее причины подростковых суицидов озвучили в МВД Казахстана.