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Женщина с дробовиком взяла в заложники работников роддома в Турции

Женщина с дробовиком взяла в заложники врачей роддома в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 01:15 Фото: X(Twitter)/@erdaleski1
Женщина с дробовиком взяла в заложники несколько человек в роддоме города Кахраманмараша в Турции, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Bursada Bugün, сначала 45-летняя женщина кричала, после чего взяла в заложники сотрудников медучреждения и начала угрожать окружающим.

Как уточняется, прибывшие на место полицейские смогли быстро нейтрализовать нарушительницу. После задержанная призналась, что таким образом рассчитывала свести счеты с жизнью.

Очевидцы сняли происшествие на видео, которое впоследствии разлетелось через социальные сети.

Ранее причины подростковых суицидов озвучили в МВД Казахстана.

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