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08:06 14.01.2022

В Казахстане число заболевших COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч

Заболевшие COVID-19 Казахстан Фото: pixabay
За сутки в стране зарегистрировали на 1296 заболевших больше, чем днем ранее. Больше всего заражений зафиксировали в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 13 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 10 418 новых случая заболевания COVID-19, из них:

  • в Нур-Султане – 5 548,

  • в Алматы – 1 115,

  • в Шымкенте – 370,

  • в Акмолинской области –290,

  • в Актюбинской области – 323,

  • в Алматинской области – 257,

  • в Атырауской области – 437,

  • в ВКО – 31,

  • в Жамбылской области – 104,

  • в ЗКО – 186,

  • в Карагандинской области – 820,

  • в Костанайской области – 97,

  • в Кызылординской области – 318,

  • в Мангистауской области – 200,

  • в Павлодарской области – 150,

  • в СКО – 25,

  • в Туркестанской области – 147.

Всего в стране подтверждено 1 024 004 случаев

1 279 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

  • в Нур-Султане - 250,

  • в Алматы - 172,

  • в Шымкенте - 76,

  • в Акмолинской области - 36,

  • в Актюбинской области - 0,

  • в Алматинской области - 29,

  • в Атырауской области - 42,

  • в ВКО - 80,

  • в Жамбылской области - 31,

  • в ЗКО - 15,

  • в Карагандинской области - 157,

  • в Костанайской области - 113,

  • в Кызылординской области – 8,

  • в Мангистауской области - 7,

  • в Павлодарской области - 37,

  • в СКО - 223,

  • в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровело 967 867 человек от COVID-19.

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