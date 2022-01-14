В Казахстане число заболевших COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 13 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 10 418 новых случая заболевания COVID-19, из них:
в Нур-Султане – 5 548,
в Алматы – 1 115,
в Шымкенте – 370,
в Акмолинской области –290,
в Актюбинской области – 323,
в Алматинской области – 257,
в Атырауской области – 437,
в ВКО – 31,
в Жамбылской области – 104,
в ЗКО – 186,
в Карагандинской области – 820,
в Костанайской области – 97,
в Кызылординской области – 318,
в Мангистауской области – 200,
в Павлодарской области – 150,
в СКО – 25,
в Туркестанской области – 147.
Всего в стране подтверждено 1 024 004 случаев
1 279 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
в Нур-Султане - 250,
в Алматы - 172,
в Шымкенте - 76,
в Акмолинской области - 36,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 29,
в Атырауской области - 42,
в ВКО - 80,
в Жамбылской области - 31,
в ЗКО - 15,
в Карагандинской области - 157,
в Костанайской области - 113,
в Кызылординской области – 8,
в Мангистауской области - 7,
в Павлодарской области - 37,
в СКО - 223,
в Туркестанской области - 3.
Всего в стране выздоровело 967 867 человек от COVID-19.