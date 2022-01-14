В Казахстане число заболевших COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 13 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 10 418 новых случая заболевания COVID-19, из них:

в Нур-Султане – 5 548,

в Алматы – 1 115,

в Шымкенте – 370,

в Акмолинской области –290,

в Актюбинской области – 323,

в Алматинской области – 257,

в Атырауской области – 437,

в ВКО – 31,

в Жамбылской области – 104,

в ЗКО – 186,

в Карагандинской области – 820,

в Костанайской области – 97,

в Кызылординской области – 318,

в Мангистауской области – 200,

в Павлодарской области – 150,

в СКО – 25,

в Туркестанской области – 147.

Всего в стране подтверждено 1 024 004 случаев

1 279 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

в Нур-Султане - 250,

в Алматы - 172,

в Шымкенте - 76,

в Акмолинской области - 36,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 29,

в Атырауской области - 42,

в ВКО - 80,

в Жамбылской области - 31,

в ЗКО - 15,

в Карагандинской области - 157,

в Костанайской области - 113,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области - 7,

в Павлодарской области - 37,

в СКО - 223,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровело 967 867 человек от COVID-19.