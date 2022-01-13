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08:09 13.01.2022

Число выявленных за сутки заболевших COVID-19 в РК приближается к 10 тысячам

Коронавирус в Казахстане 13 января 2022 Фото: Zakon.kz
За сутки в стране зарегистрировали на 4312 заболевших больше, чем днем ранее. Более пяти тысяч заражений зарегистрировали в Нур-Султане, а в Алматы это число превысило тысячу, сообщает Zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9122 новых случая заболевания COVID-19, из них:

  • в Нур-Султане – 5 118,

  • в Алматы – 1 205,

  • в Шымкенте – 320,

  • в Акмолинской области –138,

  • в Актюбинской области – 225,

  • в Алматинской области – 133,

  • в Атырауской области – 243,

  • в ВКО – 95,

  • в Жамбылской области – 69,

  • в ЗКО – 93,

  • в Карагандинской области – 669,

  • в Костанайской области – 94,

  • в Кызылординской области – 268,

  • в Мангистауской области – 179,

  • в Павлодарской области – 85,

  • в СКО – 59,

  • в Туркестанской области – 129.

Всего в стране подтверждено 1 013 586 случаев заражения COVID-19.

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Минздрав РК: Темпы вакцинации против коронавируса снизились в Казахстане

В Казахстане 792 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 197,

  • в Алматы – 47,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 34,

  • в Актюбинской области – 40,

  • в Алматинской области – 25,

  • в Атырауской области – 14,

  • в ВКО – 45,

  • в Жамбылской области – 13,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 114,

  • в Костанайской области – 46,

  • в Кызылординской области – 4,

  • в Мангистауской области – 2,

  • в Павлодарской области – 37,

  • в СКО – 171,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 966 588 человек.

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