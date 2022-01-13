Число выявленных за сутки заболевших COVID-19 в РК приближается к 10 тысячам
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 9122 новых случая заболевания COVID-19, из них:
в Нур-Султане – 5 118,
в Алматы – 1 205,
в Шымкенте – 320,
в Акмолинской области –138,
в Актюбинской области – 225,
в Алматинской области – 133,
в Атырауской области – 243,
в ВКО – 95,
в Жамбылской области – 69,
в ЗКО – 93,
в Карагандинской области – 669,
в Костанайской области – 94,
в Кызылординской области – 268,
в Мангистауской области – 179,
в Павлодарской области – 85,
в СКО – 59,
в Туркестанской области – 129.
Всего в стране подтверждено 1 013 586 случаев заражения COVID-19.
В Казахстане 792 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 197,
в Алматы – 47,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 34,
в Актюбинской области – 40,
в Алматинской области – 25,
в Атырауской области – 14,
в ВКО – 45,
в Жамбылской области – 13,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 114,
в Костанайской области – 46,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 37,
в СКО – 171,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 966 588 человек.
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