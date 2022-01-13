Число выявленных за сутки заболевших COVID-19 в РК приближается к 10 тысячам

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9122 новых случая заболевания COVID-19, из них:

в Нур-Султане – 5 118,

в Алматы – 1 205,

в Шымкенте – 320,

в Акмолинской области –138,

в Актюбинской области – 225,

в Алматинской области – 133,

в Атырауской области – 243,

в ВКО – 95,

в Жамбылской области – 69,

в ЗКО – 93,

в Карагандинской области – 669,

в Костанайской области – 94,

в Кызылординской области – 268,

в Мангистауской области – 179,

в Павлодарской области – 85,

в СКО – 59,

в Туркестанской области – 129.

Всего в стране подтверждено 1 013 586 случаев заражения COVID-19.

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В Казахстане 792 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 197,

в Алматы – 47,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 34,

в Актюбинской области – 40,

в Алматинской области – 25,

в Атырауской области – 14,

в ВКО – 45,

в Жамбылской области – 13,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 114,

в Костанайской области – 46,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 37,

в СКО – 171,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 966 588 человек.