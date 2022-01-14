Два казахстанца скончались от коронавирусной пневмонии за сутки

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 14 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19:

в стационарах находится – 4 495 пациентов;

на амбулаторном уровне – 40 299.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 208 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 76;

на аппарате ИВЛ – 42.

Фото: Минздрав РК