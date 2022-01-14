08:20 14.01.2022
Два казахстанца скончались от коронавирусной пневмонии за сутки
Фото: Zakon.kz
На 14 января лечение от КВИ продолжают получать 44 794 человек (–43 075+ и 1 719 КВИ-), сообщает Zakon.kz.
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 14 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19:
в стационарах находится – 4 495 пациентов;
на амбулаторном уровне – 40 299.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 208 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – 76;
на аппарате ИВЛ – 42.
Фото: Минздрав РК