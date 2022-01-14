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08:20 14.01.2022

Два казахстанца скончались от коронавирусной пневмонии за сутки

COVID-19 Казахстан Фото: Zakon.kz
На 14 января лечение от КВИ продолжают получать 44 794 человек (–43 075+ и 1 719 КВИ-), сообщает Zakon.kz.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 14 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19:

  • в стационарах находится – 4 495 пациентов;

  • на амбулаторном уровне – 40 299.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 208 пациентов;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 76;

  • на аппарате ИВЛ – 42.

Смертность COVID-19 в Казахстане

Фото: Минздрав РК

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