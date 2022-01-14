Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:04 14.01.2022

Адвокат Биртанова заявил о нарушениях со стороны прокурора

Бывший министр здравоохранения РК Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Один из адвокатов бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова Нурлан Бейсекеев обратился к Генпрокурору Гизату Нурдаулетову, сообщает Zakon.kz.

По словам адвоката, прокурор по делу нарушил требования части 6 статьи 297 и статьи 298 УПК.

Прокурор, не разрешив жалобы защитников Биртанова от 10 и 13 января 2022 года на постановления руководителя СОГ АФМ Хасанова и следователя СОГ Финансова, приехал к Биртанову с обвинительным актом, составленным Хасановым 11 января и утвержденным руководителем Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Шалабаевым 13 января 2022 года.Адвокат Нурлан Бейсекеев

Бывший министр здравоохранения РК Елжан Биртанов также высказался о нарушении закона в Facebook.

Наши жалобы на грубые нарушения закона со стороны АФМ при проведении расследования и ходатайства в Генеральную прокуратуру о принятии соответствующих мер не рассмотрены, но уже утвержден обвинительный акт. То есть наша позиция и права никого не интересуют?Бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов

Данияр Кунафин
Биртанов Елжан
Самат Абиш остается первым зампредом КНБ
14.01.2022
В Алматы ужесточают карантин
14.01.2022
В Казахстане число заболевших COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч
14.01.2022
Еще три области Казахстана перешли в «красную» зону
14.01.2022
Марат Бекетаев назначен советником премьер-министра РК
14.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости