Адвокат Биртанова заявил о нарушениях со стороны прокурора

По словам адвоката, прокурор по делу нарушил требования части 6 статьи 297 и статьи 298 УПК.

Прокурор, не разрешив жалобы защитников Биртанова от 10 и 13 января 2022 года на постановления руководителя СОГ АФМ Хасанова и следователя СОГ Финансова, приехал к Биртанову с обвинительным актом, составленным Хасановым 11 января и утвержденным руководителем Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Шалабаевым 13 января 2022 года. Адвокат Нурлан Бейсекеев

Бывший министр здравоохранения РК Елжан Биртанов также высказался о нарушении закона в Facebook.

Наши жалобы на грубые нарушения закона со стороны АФМ при проведении расследования и ходатайства в Генеральную прокуратуру о принятии соответствующих мер не рассмотрены, но уже утвержден обвинительный акт. То есть наша позиция и права никого не интересуют? Бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов