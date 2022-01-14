Тимофей Скатов впервые сыграет в основе AusOpen

14 января молодой теннисист из Петропавловска выиграл свой финальный поединок на австралийском первенстве. За выход в основную сетку Тимофей обыграл португальца Гастона Элиаса. Для этого ему понадобилось один час и 43 минуты времени и два сета – 6:4, 7:6.

К сожалению, повторить успех Тимофея не смог Дмитрий Попко. Второй казахстанский теннисист, вышедший в финал AusOpen-2022, проиграл в решающем матче чеху Иржи Лехека – 6:4, 3:6, 3:6.

Третий казахстанец Михаил Кукушкин в эти минуты играет свой финальный матч за выход в основу.