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09:15 14.01.2022

Тимофей Скатов впервые сыграет в основе AusOpen

Теннис Финал AusOpen Фото: ktf.kz
Североказахстанский теннисист Тимофей Скатов первый раз в своей карьере вышел в основную стадию Чемпионата Австралии, сообщает Zakon.kz.

14 января молодой теннисист из Петропавловска выиграл свой финальный поединок на австралийском первенстве. За выход в основную сетку Тимофей обыграл португальца Гастона Элиаса. Для этого ему понадобилось один час и 43 минуты времени и два сета – 6:4, 7:6.

К сожалению, повторить успех Тимофея не смог Дмитрий Попко. Второй казахстанский теннисист, вышедший в финал AusOpen-2022, проиграл в решающем матче чеху Иржи Лехека – 6:4, 3:6, 3:6.

Третий казахстанец Михаил Кукушкин в эти минуты играет свой финальный матч за выход в основу.

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