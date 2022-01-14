Жаслан Мадиев получил должность в МЦРИАП

Постановлением правительства РК Мадиев Жаслан Хасенович назначен на должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Пресс-служба премьер-министра РК

Жаслан Мадиев родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Управления по работе с международными финансовыми институтами Департамента международных отношений АО «Альянс Банк».

В 2007-2008 годы — главный менеджер Департамента корпоративного финансирования АО «Фонд устойчивого развития «Казына».

В 2008 году работал в Центре стратегического анализа и исследований Администрации президента РК, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

2009-2010 годы — заместитель председателя правления АО «KAZYNA CAPITAL MANAGEMENT».

2010-2014 годы — управляющий директор-член, заместитель председателя правления АО «Банк развития Казахстана».

В 2014-2015 годах занимал руководящие должности в структуре Национального банка РК.

2017-2018 годы — и.о. вице-президента, вице-президент по финансам АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы».

В 2018 году назначен председателем правления по финансам АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы».

2019-2020 годы — вице-министр национальной экономики РК.

С октября 2020 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.