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Законодательство РК
09:18 14.01.2022

Жаслан Мадиев получил должность в МЦРИАП

Жаслан Мадиев Фото: primeminister.kz
Назначен первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Им стал Жаслан Мадиев, передает Zakon.kz.
Постановлением правительства РК Мадиев Жаслан Хасенович назначен на должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.Пресс-служба премьер-министра РК

Жаслан Мадиев родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Управления по работе с международными финансовыми институтами Департамента международных отношений АО «Альянс Банк».

В 2007-2008 годы — главный менеджер Департамента корпоративного финансирования АО «Фонд устойчивого развития «Казына».

В 2008 году работал в Центре стратегического анализа и исследований Администрации президента РК, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

2009-2010 годы — заместитель председателя правления АО «KAZYNA CAPITAL MANAGEMENT».

2010-2014 годы — управляющий директор-член, заместитель председателя правления АО «Банк развития Казахстана».

В 2014-2015 годах занимал руководящие должности в структуре Национального банка РК.

2017-2018 годы — и.о. вице-президента, вице-президент по финансам АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы».

В 2018 году назначен председателем правления по финансам АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы».

2019-2020 годы — вице-министр национальной экономики РК.

С октября 2020 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

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