Кто и как будет платить взносы ОСМС в 2022 году

Это связано с изменением минимальной заработной платы и МРП.

Теперь работодатели платят за работника 3% от его уровня заработной платы, но не более 18 000 тенге.

Работники, в том числе получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, выплачивают 2% от своего дохода, но не более 12 000 тенге.

Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, платят 5% от 1,4-кратного размера МЗП, или 4200 тенге.

Единый совокупный платеж (ЕСП) для жителей города по-прежнему составляет 1 МРП (3063 тенге), для сельских жителей – 0,5 МРП (1531,5 тенге).

При этом самостоятельные плательщики будут платить 5% от МЗП – 3000 тенге.

Государство платит за 15 льготных категорий граждан, это более 11 млн человек.

Размер взноса на одного человека составляет 3614,2 тенге.