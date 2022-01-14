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Законодательство РК
09:33 14.01.2022

Кто и как будет платить взносы ОСМС в 2022 году

взносы по ОСМС Фото: Zakon.kz
С 1 января 2022 года в Казахстане изменился размер уплаты взносов в Фонд обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

Это связано с изменением минимальной заработной платы и МРП.

Теперь работодатели платят за работника 3% от его уровня заработной платы, но не более 18 000 тенге.

Работники, в том числе получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, выплачивают 2% от своего дохода, но не более 12 000 тенге.

Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, платят 5% от 1,4-кратного размера МЗП, или 4200 тенге.

Единый совокупный платеж (ЕСП) для жителей города по-прежнему составляет 1 МРП (3063 тенге), для сельских жителей – 0,5 МРП (1531,5 тенге).

При этом самостоятельные плательщики будут платить 5% от МЗП – 3000 тенге.

Государство платит за 15 льготных категорий граждан, это более 11 млн человек.

Размер взноса на одного человека составляет 3614,2 тенге.

взносы на ОСМС 2022 год

Фото: Zakon.kz

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