Пользователей Сети покорило видео с играющим на фортепиано полицейским

В Instagram-аккаунте Tipavlo размещено видео, где оперуполномоченный криминальной полиции Щербактинского района Павлодарской области майор полиции Ренат Садвокасов в бронежелете и каске исполняет композицию Вольфганга Амадея Моцарта «Симфония №6. Музыка ангелов» на пианино.

Видео просмотрено десятками тысяч пользователей.

Многие пользователи признались в комментариях, что при просмотре они прослезились, отметив талант полицейского.

«Талант ничем не замаскируешь».

«Любовь к музыке спасает от всякого рода расстройств».

«Солдат. Земляк» – такие слова оставляют под публикацией.

Известно, что Садвокасов продолжает полицейскую династию с 2012 года. Его отец также служил в полиции.

По словам самого полицейского, в тот момент он хотел поднять настроение коллегам.