Десять самолетов с белорусскими миротворцами покинули Казахстан

По информации ТАСС, они вылетели в Минскую область на 10 самолетах ВКС России.

Десять самолетов с миротворцами ОДКБ Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Жетыген в Минскую область. Министерство обороны РФ

13 января начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней.

Новость по теме В Казахстане начался вывод миротворцев ОДКБ

Как сообщили в Минобороны РФ, первые подразделения российских десантников из состава миротворческих сил ОДКБ 13 января вернулись из Казахстана в РФ на четырех самолетах Ил-76МД.