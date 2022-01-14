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10:41 14.01.2022

Десять самолетов с белорусскими миротворцами покинули Казахстан

миротворцы Фото: Zakon.kz
Десять самолетов Воздушно-космических сил России с белорусскими миротворцами ОДКБ покинули Казахстан, передает Zakon.kz.

По информации ТАСС, они вылетели в Минскую область на 10 самолетах ВКС России.

Десять самолетов с миротворцами ОДКБ Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Жетыген в Минскую область. Министерство обороны РФ

13 января начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней.

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В Казахстане начался вывод миротворцев ОДКБ

Как сообщили в Минобороны РФ, первые подразделения российских десантников из состава миротворческих сил ОДКБ 13 января вернулись из Казахстана в РФ на четырех самолетах Ил-76МД.

Анастасия Стативкина
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