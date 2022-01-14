10:41 14.01.2022
Десять самолетов с белорусскими миротворцами покинули Казахстан
Фото: Zakon.kz
Десять самолетов Воздушно-космических сил России с белорусскими миротворцами ОДКБ покинули Казахстан, передает Zakon.kz.
По информации ТАСС, они вылетели в Минскую область на 10 самолетах ВКС России.
Десять самолетов с миротворцами ОДКБ Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Жетыген в Минскую область. Министерство обороны РФ
13 января начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней.
В Казахстане начался вывод миротворцев ОДКБ
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Как сообщили в Минобороны РФ, первые подразделения российских десантников из состава миротворческих сил ОДКБ 13 января вернулись из Казахстана в РФ на четырех самолетах Ил-76МД.