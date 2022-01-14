Школьников Алматы переводят на онлайн-обучение

Организацию обучения на объектах образования (школы) независимо от форм собственности на дистанционный формат, – говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу с 14 января.

С 17 января школьники переходят на дистанционное обучение. В Управлении образования Алматы рассказали, что учителя полностью готовы к такому формату работы, поскольку еще в прошлом году прошли курсы повышения цифровой грамотности.

Студенты колледжей приступят к обучению с 24 января. Для них предусмотрен смешанный формат обучения. Лекционные занятия будут в онлайн режиме, практические занятия будут в офлайн режиме. Что касается организаций дополнительного образования, то занятия, где будет до 10 человек, будут проводиться офлайн. Остальные занятия в онлайн режиме. Глава Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева

С начала третьей четверти будет организована работа нескольких call-центров, куда родители могут обратиться по интересующим вопросам. Номера телефонов будут размещены на официальных сайтах и соцсетях Управления образования, районных отделов образования и во всех организациях образования.

Ранее в Минобразования сообщали о продлении зимних каникул для школьников до 17 января.

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