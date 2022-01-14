В Карагандинской области переименовали район и две улицы

В частности, в Караганде Октябрьский район переименован в район Әлихан Бөкейхан.

В Балхаше улица Ленина получила название улица Абай, а улица Абая переименована в улицу Ынтымақ.

Совместное постановление и решение вводится в действие с 24 января 2022 года.