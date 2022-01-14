11:07 14.01.2022
В Карагандинской области переименовали район и две улицы
Фото: акимат Карагандинской области
Принято совместное постановление акимата и решение маслихата Карагандинской области от 9 декабря 2021 года «О переименовании некоторых составных частей городов Караганда и Балхаш Карагандинской области», сообщает Zakon.kz.
В частности, в Караганде Октябрьский район переименован в район Әлихан Бөкейхан.
В Балхаше улица Ленина получила название улица Абай, а улица Абая переименована в улицу Ынтымақ.
Совместное постановление и решение вводится в действие с 24 января 2022 года.