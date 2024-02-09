Новые улицы Астаны получили названия, а некоторые переименовали
Фото: Zakon.kz
Принято совместное постановление акимата города Астаны и решение маслихата города Астаны от 31 января 2024 года "О присвоении наименований и переименовании некоторых составных частей города Астаны", сообщает Zakon.kz.
Так, присвоены следующие наименования:
по району "Алматы" города Астаны:
- улице с проектным наименованием А30 – улица Оралхан Бөкей;
- улице с проектным наименованием А40 – улица Сырбай Мәуленов;
- улице с проектным наименованием А564 – улица Әмен Қайдаров;
- улице с проектным наименованием № 101– улица Бұйрат;
- улице с проектным наименованием А139 – улица Ақтекше;
- улице с проектным наименованием А184 – улица Кендірлі;
- улице с проектным наименованием А185 – улица Кеңсаз;
- улице с проектным наименованием А187 – улица Қарашығанақ;
- улице с проектным наименованием А206 – улица Қимасар;
- улице с проектным наименованием А207 – улица Қойтас;
- улице с проектным наименованием А208 – улица Тасөткел;
- улице с проектным наименованием А344 – улица Маймекен.
по району "Байқоңыр":
- безымянному парку, расположенному вдоль улицы Егемен Қазақстан газеті, – "Журналистер саябағы";
по району "Есиль":
- улице с проектным наименованием № 29/1 и безымянной улице, начинающейся с улицы Түркістан и заканчивающейся на проспекте Ұлы Дала, – улица Нұрлан Балғымбаев.
по району "Нұра":
- улице с проектным наименованием Е29 – улица Тәттімбет;
- улице с проектным наименованием Е33 – улица Қорқыт ата.
Вместе с тем переименованы:
по районам "Алматы", "Байқоңыр":
- проспект Әл–Фараби – в проспект Ақжол;
по району "Алматы":
- улицу Гейдар Әлиев – в улицу Мұзафар Әлімбаев;
по району "Есиль":
- улицу Сәбит Мұқанов – в улицу Шұбартау.
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