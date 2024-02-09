Новые улицы Астаны получили названия, а некоторые переименовали

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Принято совместное постановление акимата города Астаны и решение маслихата города Астаны от 31 января 2024 года "О присвоении наименований и переименовании некоторых составных частей города Астаны", сообщает Zakon.kz.

Так, присвоены следующие наименования: по району "Алматы" города Астаны: улице с проектным наименованием А30 – улица Оралхан Бөкей;

улице с проектным наименованием А40 – улица Сырбай Мәуленов;

улице с проектным наименованием А564 – улица Әмен Қайдаров;

улице с проектным наименованием № 101– улица Бұйрат;

улице с проектным наименованием А139 – улица Ақтекше;

улице с проектным наименованием А184 – улица Кендірлі;

улице с проектным наименованием А185 – улица Кеңсаз;

улице с проектным наименованием А187 – улица Қарашығанақ;

улице с проектным наименованием А206 – улица Қимасар;

улице с проектным наименованием А207 – улица Қойтас;

улице с проектным наименованием А208 – улица Тасөткел;

улице с проектным наименованием А344 – улица Маймекен. по району "Байқоңыр": безымянному парку, расположенному вдоль улицы Егемен Қазақстан газеті, – "Журналистер саябағы"; по району "Есиль": улице с проектным наименованием № 29/1 и безымянной улице, начинающейся с улицы Түркістан и заканчивающейся на проспекте Ұлы Дала, – улица Нұрлан Балғымбаев. по району "Нұра": улице с проектным наименованием Е29 – улица Тәттімбет;

улице с проектным наименованием Е33 – улица Қорқыт ата. Вместе с тем переименованы: по районам "Алматы", "Байқоңыр": проспект Әл–Фараби – в проспект Ақжол; по району "Алматы": улицу Гейдар Әлиев – в улицу Мұзафар Әлімбаев; по району "Есиль": улицу Сәбит Мұқанов – в улицу Шұбартау. Ранее сообщалось, что в Астане сильный буран: водителям и пешеходам напомнили про ПДД. Читайте также Маски возвращаются с целью профилактики распространения ковида и кори: постановление санврача В Казахстане в работу ОСИ и ПТ внесли изменения Банкам и МФО запретят выдачу кредитов заемщикам при наличии добровольного отказа от кредитования

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