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Новые улицы Астаны получили названия, а некоторые переименовали

В Астане новые улицы получили название, а некоторые переименовали Фото: Zakon.kz
Принято совместное постановление акимата города Астаны и решение маслихата города Астаны от 31 января 2024 года "О присвоении наименований и переименовании некоторых составных частей города Астаны", сообщает Zakon.kz.

Так, присвоены следующие наименования:

по району "Алматы" города Астаны:

  • улице с проектным наименованием А30 – улица Оралхан Бөкей;
  • улице с проектным наименованием А40 – улица Сырбай Мәуленов;
  • улице с проектным наименованием А564 – улица Әмен Қайдаров;
  • улице с проектным наименованием № 101– улица Бұйрат;
  • улице с проектным наименованием А139 – улица Ақтекше;
  • улице с проектным наименованием А184 – улица Кендірлі;
  • улице с проектным наименованием А185 – улица Кеңсаз;
  • улице с проектным наименованием А187 – улица Қарашығанақ;
  • улице с проектным наименованием А206 – улица Қимасар;
  • улице с проектным наименованием А207 – улица Қойтас;
  • улице с проектным наименованием А208 – улица Тасөткел;
  • улице с проектным наименованием А344 – улица Маймекен.

по району "Байқоңыр":

  • безымянному парку, расположенному вдоль улицы Егемен Қазақстан газеті, – "Журналистер саябағы";

по району "Есиль":

  • улице с проектным наименованием № 29/1 и безымянной улице, начинающейся с улицы Түркістан и заканчивающейся на проспекте Ұлы Дала, – улица Нұрлан Балғымбаев.

по району "Нұра":

  • улице с проектным наименованием Е29 – улица Тәттімбет;
  • улице с проектным наименованием Е33 – улица Қорқыт ата.

Вместе с тем переименованы:

по районам "Алматы", "Байқоңыр":

  • проспект Әл–Фараби – в проспект Ақжол;

по району "Алматы":

  • улицу Гейдар Әлиев – в улицу Мұзафар Әлімбаев;

по району "Есиль":

  • улицу Сәбит Мұқанов – в улицу Шұбартау. 

Ранее сообщалось, что в Астане сильный буран: водителям и пешеходам напомнили про ПДД.

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Лариса Черненко
Астана Казахстан
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