Назначение пенсии и пособия: как получить в период ЧП

Так, говорится, что если основания для назначения пенсионных выплат по возрасту, государственной базовой пенсионной выплаты, государственных социальных пособий, государственного специального пособия, социальных выплат из Государственного фонда социального страхования наступили с 1 января 2022 года или в период чрезвычайного положения, то заявитель, не обратившийся в указанный период, может подать заявление с приложением необходимых документов на назначение указанных выплат в течение одного месяца после завершения режима чрезвычайного положения.

Приказ вводится в действие с 13 января 2022 года.