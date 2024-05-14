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В Казахстане изменились правила получения направления для трудоустройства

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 16:06 Фото: pexels
Приказом Министерства труда и социальной защиты от 3 мая 2024 года внесены изменения в правила оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что государственная услуга "Выдача направлений на участие в активных мерах содействия занятости" оказывается карьерным центром (услугодатель) лицам, ищущим работу, безработным, лицам, не обеспеченным работой в связи с простоем, кандасам, студентам и учащимся старших классов общеобразовательных школ в свободное от учебы время.

Прием заявления и выдача результата оказания госуслуги осуществляются через:

  • карьерный центр;
  • веб-портал электронного правительства (egov.kz);
  • государственный информационный портал "Электронная биржа труда" (enbek.kz).

Для получения направления на участие в активных мерах содействия занятости ищущий работу обращается в карьерный центр путем подачи заявления с приложением документов, либо через портал или Электронную биржу труда.

Необходимо представить следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность услугополучателя, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);
  • трудовая книжка (при наличии);
  • документ об образовании (аттестат, свидетельство, диплом, сертификат) (при наличии);
  • справка о состоянии здоровья.

При предоставлении неполного пакета документов согласно перечню или документов с истекшим сроком действия выдается расписка об отказе в приеме заявления.

Услугодатель по результатам рассмотрения документов выдает:

  • направление на профессиональное обучение;
  • направление на субсидируемое рабочее место;
  • направление на переселение.

При этом исключена выдача направлений:

  • на обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау-Бизнес";
  • на получение микрокредита;
  • на социальные рабочие места;
  • на общественные работы. 

Приказ вводится в действие с 24 мая 2024 года.

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