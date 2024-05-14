В Казахстане изменились правила получения направления для трудоустройства
В частности, уточняется, что государственная услуга "Выдача направлений на участие в активных мерах содействия занятости" оказывается карьерным центром (услугодатель) лицам, ищущим работу, безработным, лицам, не обеспеченным работой в связи с простоем, кандасам, студентам и учащимся старших классов общеобразовательных школ в свободное от учебы время.
Прием заявления и выдача результата оказания госуслуги осуществляются через:
- карьерный центр;
- веб-портал электронного правительства (egov.kz);
- государственный информационный портал "Электронная биржа труда" (enbek.kz).
Для получения направления на участие в активных мерах содействия занятости ищущий работу обращается в карьерный центр путем подачи заявления с приложением документов, либо через портал или Электронную биржу труда.
Необходимо представить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность услугополучателя, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);
- трудовая книжка (при наличии);
- документ об образовании (аттестат, свидетельство, диплом, сертификат) (при наличии);
- справка о состоянии здоровья.
При предоставлении неполного пакета документов согласно перечню или документов с истекшим сроком действия выдается расписка об отказе в приеме заявления.
Услугодатель по результатам рассмотрения документов выдает:
- направление на профессиональное обучение;
- направление на субсидируемое рабочее место;
- направление на переселение.
При этом исключена выдача направлений:
- на обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау-Бизнес";
- на получение микрокредита;
- на социальные рабочие места;
- на общественные работы.
Приказ вводится в действие с 24 мая 2024 года.