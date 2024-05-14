В Казахстане изменились правила получения направления для трудоустройства

Приказом Министерства труда и социальной защиты от 3 мая 2024 года внесены изменения в правила оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что государственная услуга "Выдача направлений на участие в активных мерах содействия занятости" оказывается карьерным центром (услугодатель) лицам, ищущим работу, безработным, лицам, не обеспеченным работой в связи с простоем, кандасам, студентам и учащимся старших классов общеобразовательных школ в свободное от учебы время.

Прием заявления и выдача результата оказания госуслуги осуществляются через:

карьерный центр;

веб-портал электронного правительства (egov.kz);

государственный информационный портал "Электронная биржа труда" (enbek.kz).

Для получения направления на участие в активных мерах содействия занятости ищущий работу обращается в карьерный центр путем подачи заявления с приложением документов, либо через портал или Электронную биржу труда.

Необходимо представить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность услугополучателя, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);

трудовая книжка (при наличии);

документ об образовании (аттестат, свидетельство, диплом, сертификат) (при наличии);

справка о состоянии здоровья.

При предоставлении неполного пакета документов согласно перечню или документов с истекшим сроком действия выдается расписка об отказе в приеме заявления.

Услугодатель по результатам рассмотрения документов выдает:

направление на профессиональное обучение;

направление на субсидируемое рабочее место;

направление на переселение.

При этом исключена выдача направлений:

на обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау-Бизнес";

на получение микрокредита;

на социальные рабочие места;

на общественные работы.

Приказ вводится в действие с 24 мая 2024 года.