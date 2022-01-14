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11:30 14.01.2022

Кукушкин вошел в список теннисистов основной сетки AusOpen-2022

Теннис Финал AusOpen Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин выиграл финал квалификационного раунда на Чемпионате Австралии, сообщает Zakon.kz.

Третья ракетка Казахстана в решающем матче отборочного этапа победил американца Эрнесто Эскобедо. Михаил для своего успеха потратил два часа 50 минут и три партии –6:4, 5:7, 7:5. Тем самым Кукушкин стал третьим казахстанским теннисистом, который сможет выступить в основной сетке Чемпионата Австралии 2022 года.

Напомним, что до Михаила Кукушкина путевку в основной раунд завоевали Тимофей Скатов и Александр Бублик.

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Соперники казахстанских теннисистов по основному этапу станут известны после завершения квалификационных игр AusOpen-2022.

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