Захватившего во время беспорядков военный КАМАЗ задержали в Кызылорде

Как сообщает пресс-служба МВД РК, мужчина, сев за руль захваченной автомашины, врезался и разбил камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления. Далее, следуя на военном транспорте, он разбил ограждение здания Управления местной полицейской службы ДП Кызылординской области, что позволило участникам погромов войти на территорию, прилегающую к зданию. Сам подозреваемый скрылся с места происшествия.

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