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Законодательство РК
11:47 14.01.2022

Захватившего во время беспорядков военный КАМАЗ задержали в Кызылорде

КАМАЗ Фото: Zakon.kz
5 января во время массовых беспорядков в Кызылорде злоумышленник ворвался в здание областного акимата и захватил военную автомашину, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба МВД РК, мужчина, сев за руль захваченной автомашины, врезался и разбил камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления. Далее, следуя на военном транспорте, он разбил ограждение здания Управления местной полицейской службы ДП Кызылординской области, что позволило участникам погромов войти на территорию, прилегающую к зданию. Сам подозреваемый скрылся с места происшествия.

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По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 272 («Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников») и пункту 1 части 2 статьи 202 («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом») Уголовного кодекса РК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Пресс-служба МВД РК

Оксана Житникова
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