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Законодательство РК
11:57 14.01.2022

Возобновить работу детсадов в Алматы планируется 20 января

детский сад Фото: Акимат Алматы
Возобновить работу детских садов планируется 20 января после завершения режима чрезвычайного положения, передает Zakon.kz.

При этом будет учтена эпидситуация в Алматы.

Поэтому не исключается, что детсады будут работать в режиме дежурных групп. О порядке их работы Управление образования будет информировать. Глава Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева

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