11:57 14.01.2022
Возобновить работу детсадов в Алматы планируется 20 января
Фото: Акимат Алматы
Возобновить работу детских садов планируется 20 января после завершения режима чрезвычайного положения, передает Zakon.kz.
При этом будет учтена эпидситуация в Алматы.
Поэтому не исключается, что детсады будут работать в режиме дежурных групп. О порядке их работы Управление образования будет информировать. Глава Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева
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