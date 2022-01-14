Россия не будет судить о главе МИОР РК по прежним «неловким» словам – Песков

Как сообщает ТАСС, по словам Пескова, Россия будет судить о новом главе МИОР РК Аскаре Умарове по его высказываниям на новом посту, а не по прежним «неловким» словам. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о том, не осложнит ли назначение Умарова отношения с РФ, так как ранее он позволял себе недружественные высказывания в адрес России.

Действительно, имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания министра. Судить следует по тем заявлениям, которые Умаров уже будет делать в своем новом статусе. Дмитрий Песков

Он отметил, что в данном случае «прежде всего следует исходить из того, что это президент Казахстана, президент нашего партнерского и нашего союзнического государства назначил свой Кабинет министров, чем оказал господину Умарову доверие».

По словам пресс-секретаря российского лидера, предстоит работать, взаимодействовать, углублять и развивать сотрудничество с теми министрами, которых назначил Касым-Жомарт Токаев.

Если есть какие-то проблемы и пробелы – такое тоже может быть, все-таки молодые люди – с пониманием роли Великой Отечественной войны, с отношением к русскоязычным жителям Казахстана, это все можно объяснить, рассказать. Дмитрий Песков

По его словам, в этом и должна заключаться работа со стороны РФ.

Напомним, 11 января президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана. В новом правительстве Аскар Умаров занял пост министра информации и общественного развития РК.