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Законодательство РК
12:21 14.01.2022

Россия не будет судить о главе МИОР РК по прежним «неловким» словам – Песков

дмитрий песков, аскар умаров, назначение, комментарий Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что ранее новый министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров позволял себе недружественные высказывания в адрес России, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, по словам Пескова, Россия будет судить о новом главе МИОР РК Аскаре Умарове по его высказываниям на новом посту, а не по прежним «неловким» словам. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о том, не осложнит ли назначение Умарова отношения с РФ, так как ранее он позволял себе недружественные высказывания в адрес России.

Действительно, имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания министра. Судить следует по тем заявлениям, которые Умаров уже будет делать в своем новом статусе.Дмитрий Песков

Он отметил, что в данном случае «прежде всего следует исходить из того, что это президент Казахстана, президент нашего партнерского и нашего союзнического государства назначил свой Кабинет министров, чем оказал господину Умарову доверие».

По словам пресс-секретаря российского лидера, предстоит работать, взаимодействовать, углублять и развивать сотрудничество с теми министрами, которых назначил Касым-Жомарт Токаев.

Если есть какие-то проблемы и пробелы – такое тоже может быть, все-таки молодые люди – с пониманием роли Великой Отечественной войны, с отношением к русскоязычным жителям Казахстана, это все можно объяснить, рассказать.Дмитрий Песков

По его словам, в этом и должна заключаться работа со стороны РФ.

Напомним, 11 января президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана. В новом правительстве Аскар Умаров занял пост министра информации и общественного развития РК.

Динара Халдарова
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