Александр Гинцбург рассказал, как перенес «омикрон-штамм»

По информации РИА Новости, кто привит «Спутником», скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным «омикрон-штаммом», и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на «омикрон».

Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к «омикрону» после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован. Александр Гинцбург

Анализ крови после поездки показал очень высокие титры вируснетрализующих «омикрон» антител.