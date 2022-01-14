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12:58 14.01.2022

Александр Гинцбург рассказал, как перенес «омикрон-штамм»

Александр Гинцбург Фото: minzdrav.gov.ru
Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что был инфицирован «омикрон-штаммом» коронавируса, однако не заболел COVID-19, передает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, кто привит «Спутником», скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным «омикрон-штаммом», и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на «омикрон».

Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к «омикрону» после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован. Александр Гинцбург

Анализ крови после поездки показал очень высокие титры вируснетрализующих «омикрон» антител.

То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован «Спутником V». Александр Гинцбург
Анастасия Стативкина
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