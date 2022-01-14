Оснований отменять встречу парламентариев в Казахстане этой весной нет – Валентина Матвиенко

По сообщению пресс-службы Секретариата Совета МПА СНГ, Валентина Матвиенко не видит оснований для переноса или отмены заседания Совета МПА СНГ, намеченного на конец марта в Республике Казахстан.

Напомним, в этом году Ассамблея отмечает свое 30-летие. По приглашению председателя Сената Парламента Республики Казах­стан Маулена Ашимбаева приуроченные к этому событию мероприятия пройдут в марте 20­22 года в Алматы – городе, в котором в 1992 году было подпис­ано Соглашение о соз­дании Межпарламентск­ой Ассамблеи СНГ. Пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ

По словам Валентины Матвиенко, ситуация в Казахст­ане стабилизируется, в том числе, благод­аря помощи миротворч­еских сил ОДКБ и реш­ительным действиям президента и органов власти Казахстана.

Мы продолжаем подго­товку к заседанию Со­вета МПА СНГ, более того, хотим пригласи­ть наших зарубежных партнеров на это торжественное меропри­ятие. В Казахстане также заинтересованы в его проведении, –отметила Валентина Матвиенко.