15:12 14.01.2022
Оснований отменять встречу парламентариев в Казахстане этой весной нет – Валентина Матвиенко
Фото: iacis.ru
Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что заседание Совета МПА СНГ этой весной в Казахстане не планируется переносить или отменять, передает корреспондент Zakon.kz.
По сообщению пресс-службы Секретариата Совета МПА СНГ, Валентина Матвиенко не видит оснований для переноса или отмены заседания Совета МПА СНГ, намеченного на конец марта в Республике Казахстан.
Напомним, в этом году Ассамблея отмечает свое 30-летие. По приглашению председателя Сената Парламента Республики Казахстан Маулена Ашимбаева приуроченные к этому событию мероприятия пройдут в марте 2022 года в Алматы – городе, в котором в 1992 году было подписано Соглашение о создании Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ
По словам Валентины Матвиенко, ситуация в Казахстане стабилизируется, в том числе, благодаря помощи миротворческих сил ОДКБ и решительным действиям президента и органов власти Казахстана.
Мы продолжаем подготовку к заседанию Совета МПА СНГ, более того, хотим пригласить наших зарубежных партнеров на это торжественное мероприятие. В Казахстане также заинтересованы в его проведении, –отметила Валентина Матвиенко.