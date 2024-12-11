Валентина Матвиенко прибыла в Казахстан

Ночью 11 декабря в Астану с официальным визитом прибыла председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Сената Республики Казахстан, по итогам переговоров председателя Сената Маулена Ашимбаева и Валентины Матвиенко ожидается подписание двух документов.

Фото: пресс-служба Сената РК

В частности будут подписаны:

план межпарламентского сотрудничества между Сенатом Парламента и Советом Федерации Федерального Собрания на 2025-2027 годы;

соглашение о сотрудничестве между аппаратом Сената Парламента и аппаратом Совета Федерации Федерального Собрания.

В этот же день глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления "Инициативы прозрачности добывающих отраслей" Хелен Кларк.