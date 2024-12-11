Валентина Матвиенко прибыла в Казахстан
Фото: пресс-служба Сената РК
Ночью 11 декабря в Астану с официальным визитом прибыла председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба Сената Республики Казахстан, по итогам переговоров председателя Сената Маулена Ашимбаева и Валентины Матвиенко ожидается подписание двух документов.
Фото: пресс-служба Сената РК
В частности будут подписаны:
- план межпарламентского сотрудничества между Сенатом Парламента и Советом Федерации Федерального Собрания на 2025-2027 годы;
- соглашение о сотрудничестве между аппаратом Сената Парламента и аппаратом Совета Федерации Федерального Собрания.
В этот же день глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления "Инициативы прозрачности добывающих отраслей" Хелен Кларк.
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