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События

Валентина Матвиенко прибыла в Казахстан

Валентина Матвиенко, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 02:17 Фото: пресс-служба Сената РК
Ночью 11 декабря в Астану с официальным визитом прибыла председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Сената Республики Казахстан, по итогам переговоров председателя Сената Маулена Ашимбаева и Валентины Матвиенко ожидается подписание двух документов.

Валентина Матвиенко, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 02:17

Фото: пресс-служба Сената РК

В частности будут подписаны:

  • план межпарламентского сотрудничества между Сенатом Парламента и Советом Федерации Федерального Собрания на 2025-2027 годы;
  • соглашение о сотрудничестве между аппаратом Сената Парламента и аппаратом Совета Федерации Федерального Собрания.

В этот же день глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления "Инициативы прозрачности добывающих отраслей" Хелен Кларк.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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