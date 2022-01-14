Назначен новый начальник ДКНБ по Жамбылской области

Он сменил на этой должности Марата Ирменова, который возглавил департамент КНБ города Алматы. Об этом сообщили на очередном заседании регионального оперативного штаба.

Ранее Нурлан Калкаманович занимал должность руководителя департамента в центральном аппарате КНБ. Также с 2011 по 2016 год работал начальником департамента КНБ по Жамбылской области.

Аким области Бердибек Сапарбаев, представляя нового руководителя, подчеркнул, что на ведомство возлагается большая ответственность в деле обеспечения общественной безопасности.

В соответствии с поручением главы государства проводится большая работа по ликвидации последствий происшествия. На данный момент наша основная цель – обеспечить безопасность населения. Самое главное – это единство и спокойствие нашего народа. Для этого важно, чтобы местные исполнительные органы и силовые структуры работали совместно. Жители должны чувствовать себя в безопасности, взрослые должны свободно ходить на работу, дети – посещать занятия, детский сад. Бердибек Сапарбаев

Сапарбаев подчеркнул, что нужно в кратчайшие сроки выполнить поручения, которые были даны на предыдущих заседаниях штаба.

О проводимой работе по выявлению, задержанию участников массовых беспорядков и вооруженных преступников, возврату оружия доложил и. о. начальника Департамента полиции, комендант области Бахыт Ратаев.

Он сообщил, что на сегодняшний день обнаружено и изъято 143 единицы оружия.

В ходе совещания также были рассмотрены вопросы по усилению контроля за соблюдением требований комендантского часа. Спикеры доложили о работе 31 блокпоста на территории области.