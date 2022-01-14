15:33 14.01.2022
Нуркен Мазбаев снова назначен главным тренером ФК «Тараз»
Фото: kazfootball.kz
Футбольный клуб «Тараз» из Жамбылской области с нынешнего сезона будет тренировать местный специалист Нуркен Мазбаев, который уже работал с командой в 2018 году, сообщает Zakon.kz.
49-летний наставник уже представлен игрокам и футбольной общественности области, передает пресс-служба клуба. Тренерскую деятельность Мазбаев начал 14 лет назад именно в «Таразе», за который выступал долгие годы и где стал чемпионом и обладателем Кубка Казахстана. В 2010 году стал помощником главного тренера.
Кроме того, Мазбаев входил в тренерский штаб сборной Казахстана.
В 2017 году был ассистентом главного тренера ФК «Окжетпес», а год спустя сам встал во главе «Тараза». Под его руководством клуб занял второе место в Первой лиге и завоевал путевку в Премьер-лигу. Затем Мазбаев стал спортивным директором ФК «Астана».
Я очень рад вернуться в родную команду. Надеюсь, мы с вами создадим команду единомышленников и сможем выполнять поставленные задачи. В ближайшее время проведу индивидуальные беседы с игроками, чтобы услышать их видение команды. Надеюсь, мы добьемся хороших результатов.Нуркен Мазбаев
ФК «Тараз» прошлый сезон закончил на 10-м месте. Командой руководил армянский специалист Вардан Минасян.