Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:33 14.01.2022

Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе ЗКО

автомобиль полиции Фото: Zakon.kz
С травмами различной степени тяжести пять человек, среди которых ребенок, доставлены в Акжайыкскую районную больницу, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, авария произошла 14 января около 8:00. Большегруз и Lada Priora столкнулись на дороге Уральск – Атырау в районе поселка Бударина.

40-летняя женщина и семилетний ребенок получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. У 22-летнего молодого человека диагностирован ушиб головного мозга, его пришлось транспортировать в областную многопрофильную больницу. Еще двое пострадавших получили ушибы и ссадины, они направлены на амбулаторное лечение, – сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения.
Оксана Житникова
Западно-Казахстанская область
Самат Абиш остается первым зампредом КНБ
14.01.2022
В Алматы ужесточают карантин
14.01.2022
В Казахстане число заболевших COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч
14.01.2022
Еще три области Казахстана перешли в «красную» зону
14.01.2022
Марат Бекетаев назначен советником премьер-министра РК
14.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости