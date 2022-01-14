Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе ЗКО

Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, авария произошла 14 января около 8:00. Большегруз и Lada Priora столкнулись на дороге Уральск – Атырау в районе поселка Бударина.

40-летняя женщина и семилетний ребенок получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. У 22-летнего молодого человека диагностирован ушиб головного мозга, его пришлось транспортировать в областную многопрофильную больницу. Еще двое пострадавших получили ушибы и ссадины, они направлены на амбулаторное лечение, – сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения.