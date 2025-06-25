Ребенок и четверо взрослых пострадали при падении лифта в многоэтажке в Дагестане

Фото: pixabay

Пять человек, в том числе пятилетний ребенок, получили различные травмы в результате падения лифта в многоквартирном доме в Махачкале, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Республики Дагестан в Telegram. "Всего в результате аварии с лифтом в многоквартирном жилом доме в Редукторном поселке Махачкалы пострадали пять человек, из них один – ребенок пяти лет", – говорится в сообщении. Как уточняется, на данный момент их жизни ничего не угрожает. Раненым оказывается необходимая помощь. "Состояние всех их оценивается как средней степени тяжести. Сейчас медики заняты их обследованием и лечением. Вопрос лечения пострадавших находится на контроле министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова", – резюмировали в ведомстве. Отметим, что осенью 2024 года в Дагестане мать и дочь погибли в лифте из-за задымления.

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