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18:01 14.01.2022

Стали известны победители ралли-рейда «Дакар-2022»

Авто Ралли Дакар Фото: Instagram/dakarrally
14 января в Саудовской Аравии прошел заключительный этап популярного ралли-рейда «Дакар-2022», по итогам которого стали известны чемпионы в различных зачетах, сообщает Zakon.kz.

Последний 12 этап автогонщики проехали по маршруту Биша – Джидда общей протяженностью 680 км. В итоге у мотоциклистов победу в «Дакаре» одержал британец Сэм Сандерленд. В классе квадроциклов лучшим стал француз Александр Жиру.

12 этап Авто ралли Итог

Фото: Instagram/dakarrally

Чемпионом в категории внедорожников стал Нассер Аль-Аттия. Стоит отметить, что для катарского автогонщика это четвертый успех на «Дакаре». Среди грузовиков вторую победу на «Дакаре» одержал экипаж россиянина Дмитрия Сотникова.

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