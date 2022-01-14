18:01 14.01.2022
Стали известны победители ралли-рейда «Дакар-2022»
Фото: Instagram/dakarrally
14 января в Саудовской Аравии прошел заключительный этап популярного ралли-рейда «Дакар-2022», по итогам которого стали известны чемпионы в различных зачетах, сообщает Zakon.kz.
Последний 12 этап автогонщики проехали по маршруту Биша – Джидда общей протяженностью 680 км. В итоге у мотоциклистов победу в «Дакаре» одержал британец Сэм Сандерленд. В классе квадроциклов лучшим стал француз Александр Жиру.
Чемпионом в категории внедорожников стал Нассер Аль-Аттия. Стоит отметить, что для катарского автогонщика это четвертый успех на «Дакаре». Среди грузовиков вторую победу на «Дакаре» одержал экипаж россиянина Дмитрия Сотникова.
Фото: Instagram/dakarrally