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Спорт

Казахстанец получил травму на ралли "Дакар-2025"

Казахстанец получил травму на ралли &quot;Дакар-2025&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 08:39 Фото: pixabay
Казахстанский штурман Алексей Мун получил травму спины на ралли Дакар-2025". Экипаж в составе белоруского пилота Андрея Голобородько и штурмана из Казахстана сошел с ралли-рейда "Дакар", сообщает Zakon.kz.

Казахстанско-белорусский экипаж выступал в зачете внедорожников и после 10 этапов занимал 48-е место в генеральном зачете.

Фото: Instagram/crosscountryrally

"Привет! Сегодня плохой день, грустный день. В начале спецучастка мы с дюны уткнулись носом довольно жестко. Алексей получил травму спины. Писали: "Береги Алексея". Так получилось, что не уберегли. Он нормально себя чувствует. У него болевые ощущения в спине. Сделали КТ. Есть вопрос с позвоночником. Сказали, что повезут дополнительно обследовать в Эр-Рияд. Так что у нас в любом случае сход. Подиум был так близко, но, к сожалению, что говорить. Алексею желаю здоровья, быстрее поправляться", – приводит слова Голобородько Telegram-канал "Дакар 2025 Ралли-рейды".

Ранее сообщалось, что четыре казахстанских фристайлиста пробились в полуфинал Универсиады-2025.

Аксинья Титова
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