18:14 14.01.2022
Цена на газ в Европе превысила $1100
Фото: pixabay
В Европе цена фьючерсов на газ выросла на 10,6%, превысив $1100 за 1 тыс. куб. м, сообщает Zakon.kz.
Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
К открытию торгов цена февральских фьючерсов на крупнейшем европейском хабе TTF достигла 1113 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, 21 декабря 2021 года цена на газ в Европе впервые превысила $2100 за тысячу кубометров на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Но в последующие дни стоимость скорректировалась.