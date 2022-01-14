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18:14 14.01.2022

Цена на газ в Европе превысила $1100

Цена на газ в Европе Фото: pixabay
В Европе цена фьючерсов на газ выросла на 10,6%, превысив $1100 за 1 тыс. куб. м, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

К открытию торгов цена февральских фьючерсов на крупнейшем европейском хабе TTF достигла 1113 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, 21 декабря 2021 года цена на газ в Европе впервые превысила $2100 за тысячу кубометров на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Но в последующие дни стоимость скорректировалась.

Константин Вноровский
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