Цена на газ в Европе превысила $1100

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

К открытию торгов цена февральских фьючерсов на крупнейшем европейском хабе TTF достигла 1113 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, 21 декабря 2021 года цена на газ в Европе впервые превысила $2100 за тысячу кубометров на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Но в последующие дни стоимость скорректировалась.