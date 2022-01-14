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Законодательство РК
18:29 14.01.2022

Президент посмертно наградил погибшего во время беспорядков офицера

глава государства Фото: akorda.kz
Глава государства подписал указ о награждении орденом «Айбын» ІІ степени заместителя командира войсковой части МО РК Сандибека Хаирова, передает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Акорды.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, а также за подвиг, совершенный при защите интересов государства, наградить орденом «Айбын» ІІ степени Хаирова Сандибека Галимуллиновича – заместителя командира войсковой части 32363 (по боевой подготовке) Министерства обороны Республики Казахстан (посмертно), – говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Оксана Житникова
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