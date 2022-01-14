Президент посмертно наградил погибшего во время беспорядков офицера

Об этом говорится на сайте Акорды.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, а также за подвиг, совершенный при защите интересов государства, наградить орденом «Айбын» ІІ степени Хаирова Сандибека Галимуллиновича – заместителя командира войсковой части 32363 (по боевой подготовке) Министерства обороны Республики Казахстан (посмертно), – говорится в документе.