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Президент наградил орденом "Барыс" І степени Лаки Кесоглу

Президент наградил орденом &quot;Барыс&quot; І степени Пантелея Кесоглу, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 09:03 Фото: greekmos.ru
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении Кесоглу Пантелеймона (Лаки) Константиновича орденом "Барыс" І степени за большой вклад в развитие культуры и эстрадного искусства, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Акорда.

Пантелеймон (Лаки) Константинович Кесоглу — казахстанский эстрадный певец, музыкальный педагог, профессор.

Его нередко называют "Самым популярным греком Казахстана".

22 июля Лаки Кесоглу исполнилось 85 лет.

Народный артист Казахской ССР (1989), лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2014) и премии "Тарлан" (2003).

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении работников металлургии.

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