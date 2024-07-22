Президент наградил орденом "Барыс" І степени Лаки Кесоглу

Фото: greekmos.ru

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении Кесоглу Пантелеймона (Лаки) Константиновича орденом "Барыс" І степени за большой вклад в развитие культуры и эстрадного искусства, передает Zakon.kz.

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