Россия не будет тянуть Казахстан в Союзное государство – Лавров

По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, это не характерный для Москвы метод, передает ТАСС.

У нас есть процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы, конечно, рассматриваем, и рассматриваем конструктивно. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди. Глава российского МИД Сергей Лавров

Союзное государство — интеграционный проект России и Беларуси, который стороны начали развивать в конце 1990-х. Надгосударственное образование предполагает создание общего парламента, валюты и законодательства.