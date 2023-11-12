Хамскими назвал Лавров заявления Запада о Казахстане

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал публикацию западных СМИ, назвавших Казахстан "задним двором" России, сообщает Zakon.kz.

Беседу с министром опубликовал в Telegram тележурналист Павел Зарубин.

"Дело ведь не только в изданиях. Там и лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания. Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии, Закавказья. Это не получится", – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что Россия находится в этих регионах исторически и никуда из них не исчезнет. По его словам, союзники и партнеры Москвы "это прекрасно знают".

Ранее заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве прокомментировал скандальный заголовок в СМИ, где Казахстан назвали задним двором президента РФ Владимира Путина.

