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21:15 14.01.2022

Шинейд О'Коннор госпитализировали после самоубийства сына

Ирландская певица госпитализирована после смерти сына Фото: Facebook /inéad O'Connor
Ирландская певица Шинейд О'Коннор госпитализирована через неделю после гибели 17-летнего сына Невиима Неста Али Шейна О'Коннора, сообщает Zakon.kz.

8 января сын ирландской певицы Шинейд О’Коннор Шейн покончил с собой, передает РИА Новости.

А спустя почти неделю после трагедии знаменитость сообщила, что ее госпитализировали после попытки суицида.

Мне жаль. Я не должна была этого говорить. Я с копами сейчас, еду в больницу. Простите, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребенка и ненавижу себя. Больница поможет на какое-то время. Но я собираюсь найти Шейна. Шинейд О’Коннор

Сын Шинейд за пару дней до смерти сбежал из больницы «Tallaght Hosptial’s Lynn Ward», в которой он проходил лечение после двух попыток самоубийства. Тогда певица писала в своем Twitter, что ее сын пропал, и просила помощи у всех, кто бы мог его видеть.

6 января Шейна объявили в розыск, а уже на следующий день полиция нашла его бездыханное тело. Звезда обвинила в смерти юноши реабилитационный центр, в котором тот находился. Мол, те не оказали ему необходимой психиатрической помощи.

По данным СМИ, в августе 2017 года певица в слезах сообщила поклонникам в Facebook, что страдает биполярным расстройством. Осенью того же года стало известно, что певица официально сменила имя на Магду Давитт. В 2018 году она объявила о принятии ислама.

Константин Вноровский
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