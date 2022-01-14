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Законодательство РК
23:15 14.01.2022

Глава МОН РК: Детям погибших военнослужащих предоставят гранты

Министр образования и науки РК, гранты Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Глава Минобразования Асхат Аймагамбетов сделал важное заявление, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях министр рассказал, что перед его ведомством были поставлены задачи, направленные на обеспечение доступа к качественному образованию, и что министерство уже приступило к исполнению данных поручений.

В соответствии с поручением президента планируется принять норму по предоставлению грантов для обучения в вузах и колледжах детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, погибших при исполнении. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов

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