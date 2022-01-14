Глава МОН РК: Детям погибших военнослужащих предоставят гранты

В соцсетях министр рассказал, что перед его ведомством были поставлены задачи, направленные на обеспечение доступа к качественному образованию, и что министерство уже приступило к исполнению данных поручений.

В соответствии с поручением президента планируется принять норму по предоставлению грантов для обучения в вузах и колледжах детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, погибших при исполнении. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов