Кого из учащихся в СКО переведут на дистанционное обучение

Согласно ему, разрешается обучение в штатном режиме в школах, где учится до 600 школьников. Это относится, как к городу Петропавловску, так и к районным центрам и сельским школам.

Школы, где учится более 600 человек, переходят на дистанционный формат обучения.

Допускается обучение вакцинированных школьников и студентов, завершивших полный курс вакцинации, в штатном режиме по усмотрению администрации учебного заведения.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь