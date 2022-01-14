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23:43 14.01.2022

Кого из учащихся в СКО переведут на дистанционное обучение

Школа СКО Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Северо-Казахстанской области подписал новое постановление о карантинных мерах в регионе, сообщает Zakon.kz.

Согласно ему, разрешается обучение в штатном режиме в школах, где учится до 600 школьников. Это относится, как к городу Петропавловску, так и к районным центрам и сельским школам.

Школы, где учится более 600 человек, переходят на дистанционный формат обучения.

Допускается обучение вакцинированных школьников и студентов, завершивших полный курс вакцинации, в штатном режиме по усмотрению администрации учебного заведения.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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