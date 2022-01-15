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Законодательство РК
01:29 15.01.2022

Apple создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Apple,личный кабинет,Роскомнадзор Фото: pixabay
Американская компания Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона о деятельности иностранных лиц в интернете, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

В графе статуса исполнения требования «Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора» указано, что оно исполнено.

Компания действует в рамках закона о деятельности иностранных лиц в интернете, который был принят в России в 2021 году. Он обязывает иностранные компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей открывать в России свои представительства.

Помимо этого, Apple должна разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с пользователями из РФ, установить рекомендованный счетчик посещаемости, а также ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

Константин Вноровский
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