АФМ утвердило правила ведения личного кабинета
Так, говорится, что пользователи (субъекты финансового мониторинга) регистрируются в личном кабинете на Портале вне зависимости от наличия информации и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
Заявитель при регистрации в личном кабинете вводит на Портале индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентификационный номер (ИИН/БИН).
Портал сверяет введенный заявителем ИИН/БИН на предмет соответствия видам деятельности субъекта финансового мониторинга в автоматизированном режиме.
При соответствии деятельности заявителя с видами субъектов финансового мониторинга личный кабинет авторизуется и пользователь (субъект финансового мониторинга) допускается к заполнению данных, включающих сведения об организации, о лицах и работниках (при наличии), ответственных за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля.
Достоверность заполненных данных подтверждается посредством электронной цифровой подписи пользователя (субъекта финансового мониторинга).
В случае несоответствия деятельности заявителя с видами субъектов финансового мониторинга на Портале отображается окно о необходимости направления подтверждающих документов на электронную почту уполномоченного органа в течение трех рабочих дней.
Подтверждающими документами являются:
- лицензия, уведомление о начале деятельности, сертификат, удостоверяющий профессиональную квалификацию, документ, подтверждающий обязательное членство/участие в организациях (при наличии таких обязательств в соответствии с законодательством РК);
- устав юридического лица (при наличии).
Уполномоченный орган рассматривает подтверждающие документы и в течение трех рабочих дней принимает одно из следующих решений:
- об авторизации личного кабинета;
- о мотивированном отказе в авторизации личного кабинета.
Решение о мотивированном отказе в авторизации личного кабинета принимается при несоответствии подтверждающих документов заявителя видам субъектов финансового мониторинга и направляется на его электронный адрес.
При этом заявитель вправе обжаловать решение уполномоченного органа об отказе в авторизации личного кабинета.
Пользователи (субъекты финансового мониторинга) размещают в личном кабинете:
- результаты оценки степени подверженности услуг (продуктов) рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ);
- правила внутреннего контроля;
- сертификат о прохождении тестирования на знание законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Личный кабинет обеспечивает доступ пользователям (субъектам финансового мониторинга) к информации и документам, необходимым для осуществления финансового мониторинга.
Пользователи (субъекты финансового мониторинга) предоставляют в уполномоченный орган посредством личного кабинета сведения, информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, а также документы, подтверждающие исполнение требований, установленных законодательством о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Приказ вводится в действие с 26 декабря 2025 года.