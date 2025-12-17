АФМ утвердило правила ведения личного кабинета

Приказом и.о. председателя Агентства по финансовому мониторингу от 8 декабря 2025 года утверждены Правила ведения личного кабинета, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что пользователи (субъекты финансового мониторинга) регистрируются в личном кабинете на Портале вне зависимости от наличия информации и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Заявитель при регистрации в личном кабинете вводит на Портале индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентификационный номер (ИИН/БИН).

Портал сверяет введенный заявителем ИИН/БИН на предмет соответствия видам деятельности субъекта финансового мониторинга в автоматизированном режиме.

При соответствии деятельности заявителя с видами субъектов финансового мониторинга личный кабинет авторизуется и пользователь (субъект финансового мониторинга) допускается к заполнению данных, включающих сведения об организации, о лицах и работниках (при наличии), ответственных за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля.

Достоверность заполненных данных подтверждается посредством электронной цифровой подписи пользователя (субъекта финансового мониторинга).

В случае несоответствия деятельности заявителя с видами субъектов финансового мониторинга на Портале отображается окно о необходимости направления подтверждающих документов на электронную почту уполномоченного органа в течение трех рабочих дней.

Подтверждающими документами являются:

лицензия, уведомление о начале деятельности, сертификат, удостоверяющий профессиональную квалификацию, документ, подтверждающий обязательное членство/участие в организациях (при наличии таких обязательств в соответствии с законодательством РК);

устав юридического лица (при наличии).

Уполномоченный орган рассматривает подтверждающие документы и в течение трех рабочих дней принимает одно из следующих решений:

об авторизации личного кабинета;

о мотивированном отказе в авторизации личного кабинета.

Решение о мотивированном отказе в авторизации личного кабинета принимается при несоответствии подтверждающих документов заявителя видам субъектов финансового мониторинга и направляется на его электронный адрес.

При этом заявитель вправе обжаловать решение уполномоченного органа об отказе в авторизации личного кабинета.

Пользователи (субъекты финансового мониторинга) размещают в личном кабинете:

результаты оценки степени подверженности услуг (продуктов) рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ);

правила внутреннего контроля;

сертификат о прохождении тестирования на знание законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Личный кабинет обеспечивает доступ пользователям (субъектам финансового мониторинга) к информации и документам, необходимым для осуществления финансового мониторинга.

Пользователи (субъекты финансового мониторинга) предоставляют в уполномоченный орган посредством личного кабинета сведения, информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, а также документы, подтверждающие исполнение требований, установленных законодательством о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Приказ вводится в действие с 26 декабря 2025 года.