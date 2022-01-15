06:14 15.01.2022
Диетолог посоветовал перед сном пить ряженку
Фото: pixabay
Доктор медицинских наук, российский врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты подойдут для перекуса перед сном, передает Zakon.kz.
Как пишет lenta.ru, специалист объяснил, что желание человека перекусить перед тем как он ляжет спать ночью может обернуться повышенным чувством голода, а утром это восполнится объеданием, что приведет к упадку деятельного настроя и «программированию на лень».
Такое поведение мало что меняет в его жизни в лучшую сторону. Врач-диетолог Михаил Гинзбург
По словам специалиста, пить воду на ночь не стоит. А при желании насытиться чем-то лучше перекусить мюслями, зерновыми хлопьями без сахара в сочетании с кисломолочными напитками. Также, по мнению Гинзбурга, хорошо подойдет ряженка. Эти продукты принесут меньше вреда для здоровья.
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