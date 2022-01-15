Диетолог посоветовал перед сном пить ряженку

Как пишет lenta.ru, специалист объяснил, что желание человека перекусить перед тем как он ляжет спать ночью может обернуться повышенным чувством голода, а утром это восполнится объеданием, что приведет к упадку деятельного настроя и «программированию на лень».

Такое поведение мало что меняет в его жизни в лучшую сторону. Врач-диетолог Михаил Гинзбург

По словам специалиста, пить воду на ночь не стоит. А при желании насытиться чем-то лучше перекусить мюслями, зерновыми хлопьями без сахара в сочетании с кисломолочными напитками. Также, по мнению Гинзбурга, хорошо подойдет ряженка. Эти продукты принесут меньше вреда для здоровья.