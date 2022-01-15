09:38 15.01.2022
Самолеты с российскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана
Фото: Zakon.kz
Самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ вылетели из Казахстана. Об этом сообщили в Минобороны России, передает Zakon.kz.
Как пишет ria.ru, подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты Ил-76 и Ан-124 и вылетели из Алматы.
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Причиной стали вспыхнувшие в стране беспорядки. Обращение к партнерам по организации казахстанский лидер счел своевременным и уместным.
В Казахстане начался вывод миротворцев ОДКБ
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