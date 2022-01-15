Самолеты с российскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана

Как пишет ria.ru, подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты Ил-76 и Ан-124 и вылетели из Алматы.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Причиной стали вспыхнувшие в стране беспорядки. Обращение к партнерам по организации казахстанский лидер счел своевременным и уместным.