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09:50 15.01.2022

Казахстанка Данилина впервые завоевала титул чемпионки турнира WTA 500

Теннис Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя стали победительницами престижного турнира Sydney Tennis Classic, сообщает Zakon.kz.

В решающем матче казахстано-бразильская пара была сильнее Вивиан Хайзен (Германия) и Панны Удварды (Венгрия). Финальный поединок продлился почти два часа и решился на супер тай-брейке третьего сета. Удача в заключительной партии была на стороне Анны и Беатрис – 4:6, 7:5, 10:8.

Для обеих теннисисток данный титул впервые в их карьере. На пути к победе в турнире они смогли переиграть много известных и ведущих женских теннисных пар, в частности Шуко Аояма и Эна Шибахара, вторых сеяных японок, в полуфинале.

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Данилина вышла в финал парного турнира WTA 500 Sydney Classic

К началу сиднейского соревнования Данилина занимала в мировом женском парном рейтинге 75-ю строчку, а Хаддад Майя – 88-е место.

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