09:50 15.01.2022
Казахстанка Данилина впервые завоевала титул чемпионки турнира WTA 500
Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя стали победительницами престижного турнира Sydney Tennis Classic, сообщает Zakon.kz.
В решающем матче казахстано-бразильская пара была сильнее Вивиан Хайзен (Германия) и Панны Удварды (Венгрия). Финальный поединок продлился почти два часа и решился на супер тай-брейке третьего сета. Удача в заключительной партии была на стороне Анны и Беатрис – 4:6, 7:5, 10:8.
Для обеих теннисисток данный титул впервые в их карьере. На пути к победе в турнире они смогли переиграть много известных и ведущих женских теннисных пар, в частности Шуко Аояма и Эна Шибахара, вторых сеяных японок, в полуфинале.
К началу сиднейского соревнования Данилина занимала в мировом женском парном рейтинге 75-ю строчку, а Хаддад Майя – 88-е место.