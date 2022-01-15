Казахстанские заводы оказывают помощь в восстановлении регионов

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, компания АО «АрселорМиттал Темиртау» готова предоставить пострадавшим регионам поставку арматурной и стальной продукции на безвозмездной основе.

Фото: arcelormittal.kz

Кроме того, отечественные автопроизводители начали выдавать новые машины для нужд полицейских и скорой помощи со скидкой 10% и отлагательными условиями оплаты. На сегодняшний день министерством в регионы отправлены официальные письма и ведется работа с акиматами.

В свою очередь, отечественные производители убеждены, что казахстанцы смогут в кратчайшие сроки преодолеть этот сложный период и восстановить пострадавшие сферы жизнедеятельности.