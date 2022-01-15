12:00 15.01.2022
Казахстанские заводы оказывают помощь в восстановлении регионов
Фото: Zakon.kz
В результате беспорядков в регионах Казахстана нанесен значительный ущерб административным зданиям и коммерческим объектам недвижимости. Учитывая данную ситуацию, отечественные заводы начали оказывать поддержку в восстановительных работах, передает Zakon.kz.
По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, компания АО «АрселорМиттал Темиртау» готова предоставить пострадавшим регионам поставку арматурной и стальной продукции на безвозмездной основе.
Кроме того, отечественные автопроизводители начали выдавать новые машины для нужд полицейских и скорой помощи со скидкой 10% и отлагательными условиями оплаты. На сегодняшний день министерством в регионы отправлены официальные письма и ведется работа с акиматами.
Фото: arcelormittal.kz
В свою очередь, отечественные производители убеждены, что казахстанцы смогут в кратчайшие сроки преодолеть этот сложный период и восстановить пострадавшие сферы жизнедеятельности.
По всем интересующим вопросам касательно восстановительных работ необходимо обращаться в местные исполнительные органы.