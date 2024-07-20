На ферросплавном заводе в Караганде произошла внештатная ситуация: пострадавшим оказывают помощь

Внештатная ситуация произошла 20 июля 2024 года в 04:10 на ферросплавном заводе YDD Corporation. Восемь работников получили травмы различной степени тяжести, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе предприятия пояснили, что на печи №1 произошел внезапный выброс пламени.

"В данный момент все пострадавшие сотрудники находятся в больнице, где им оказывают срочную медицинскую помощь", – сообщили в YDD Corporation.

Компания оказывает всяческую помощь пострадавшим и находится в постоянном контакте с медицинским персоналом больницы.

18 июля 2024 года в Шымкенте шесть человек пострадали при столкновении двух автомобилей. Всех пассажиров доставили в больницу, некоторые из них в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, от летального исхода участников ДТП спасли подушки безопасности.