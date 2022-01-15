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10:55 15.01.2022

Раскрыты подробности смерти россиянки в Таразе

Оружие Фото: pixabay
Гражданка России погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков. Соответствующей информацией поделился ДП Жамбылской области, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, девушка 1995 года рождения была гражданкой РФ и проживала в нашей стране на основании вида на жительство. Представители департамента опровергли ранее поступавшую информацию о гибели от ножевого ранения – девушка погибла от огнестрельного, когда в ходе массовых беспорядков в Таразе собравшиеся начали стрелять.

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