Жумабая Карагаева освободили от должности вице-министра энергетики

Жумабай Карагаев родился в 1971 году в Атырауской области.

Окончил Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

В разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области.

Был вице-министром энергетики с 2019 года.