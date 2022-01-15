11:44 15.01.2022
Жумабая Карагаева освободили от должности вице-министра энергетики
Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Республики Казахстан Карагаев Жумабай Габбасович освобожден от должности вице-министра энергетики, передает Zakon.kz.
Жумабай Карагаев родился в 1971 году в Атырауской области.
Окончил Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.
В разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области.
Был вице-министром энергетики с 2019 года.