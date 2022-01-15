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11:44 15.01.2022

Жумабая Карагаева освободили от должности вице-министра энергетики

Жумабай Карагаев Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Республики Казахстан Карагаев Жумабай Габбасович освобожден от должности вице-министра энергетики, передает Zakon.kz.

Жумабай Карагаев родился в 1971 году в Атырауской области. 

Окончил Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина, Российскую  академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. 

В разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области. 

Был вице-министром энергетики с 2019 года.

Ирина Мишура
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