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13:07 15.01.2022

Карантин ужесточили в Кызылординской области

Карантин в Кызылординской области Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По состоянию на 15 января область находится в «красной» зоне матрицы оценки эпидемиологической ситуации. За прошедшие сутки в области выявили 320 заболевших COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Главный санврач Кызылординской области Динара Жанабергенова подписала новое постановление, ужесточающее ограничительные меры.

Под запрет попали массовые, спортивные мероприятия со зрителями, праздничные корпоративы и другие мероприятия со скоплением людей. Исключение – проведение поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, в количестве до 30 человек.

Независимо от участия в проекте Ashyq запрещены:

  • деятельность концертных залов, театров, кинотеатров, цирков, филармоний;

  • коллективные мероприятия в объектах религиозных объединений;

  • проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

  • деятельность ночных клубов и др.

Школы переведены на дистанционный формат до 31 января. Учеба в вузах и сузах переведена на «дистанционку» до 6 февраля.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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