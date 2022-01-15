Карантин ужесточили в Кызылординской области

Главный санврач Кызылординской области Динара Жанабергенова подписала новое постановление, ужесточающее ограничительные меры.

Под запрет попали массовые, спортивные мероприятия со зрителями, праздничные корпоративы и другие мероприятия со скоплением людей. Исключение – проведение поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, в количестве до 30 человек.

Независимо от участия в проекте Ashyq запрещены:

деятельность концертных залов, театров, кинотеатров, цирков, филармоний;

коллективные мероприятия в объектах религиозных объединений;

проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

деятельность ночных клубов и др.

Школы переведены на дистанционный формат до 31 января. Учеба в вузах и сузах переведена на «дистанционку» до 6 февраля.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.