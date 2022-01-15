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13:28 15.01.2022

350 млн тенге перечислят в фонд «Қазақстан халқына» акционеры СГХК Василий Анисимов и Яков Клебанов

СГХК Фото: Пресс-служба ТОО «СГХК»
Акционеры Степногорского горно-химического комбината (ТОО «СГХК») Василий Анисимов и Яков Клебанов направляют 350 млн тенге в фонд «Қазақстан халқына», передает Zakon.kz.

ТОО «СГХК» и его дочерняя компания ТОО «СП «Буденовское» выразили глубокие соболезнования семьям погибших, а также солидарность с людьми, пострадавшими в ходе трагических январских событий. Осознавая социальную ответственность и следуя призыву президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, группа перечисляет первым траншем сумму в размере 350 млн тенге в общенародный фонд «Қазақстан халқына».

Как человек, родившийся и выросший в Казахстане и истинный патриот казахской земли, я с тревогой наблюдал за трагическими событиями, повлекшими за собой человеческие жертвы. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Народ Казахстана всегда отличался особой силой духа и мудростью. Искренне верю, что в эти сложные времена соотечественники достойно преодолеют все трудности. Акционер ТОО «СГХК» Василий Анисимов

Казахстанский бизнесмен Яков Клебанов выразил искренние соболезнования всем пострадавшим.

Трагические события января 2022 года оставили неизгладимый след в сердце каждого казахстанца. Наш вклад в фонд направлен на поддержку соотечественников, развитие нашего государства и народа. Желаю всем стойкости и единства. Уверен, что сплоченность всех граждан страны поможет быстрее преодолеть нынешние испытания и послужит делу процветания нашей Родины. Акционер ТОО «СГХК» Яков Клебанов

Общенародный фонд «Қазақстан халқына» создан по поручению главы государства. Средства, перечисленные в фонд, будут направлены на решение реальных проблем граждан в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. Фонд должен будет оказывать помощь в лечении детей с редкими заболеваниями, финансировать строительство социальных и культурных объектов.

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