Казанбаев назначен председателем Комитета торговли
Ержан Казанбаев родился 28 февраля 1983 года в городе Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Алматинский технологический университет (2006);
Абердинский университет, Великобритания (2008).
Трудовой стаж:
комплаенс-контролер АО «Экспресс Банк» (2008);
работал в коммерческих структурах (2008-2010);
и.о. эксперта, эксперт Управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2010-2012);
начальник Управления финансовой поддержки предпринимательства Министерства экономического развития и торговли РК (2012-2013);
руководитель Управления политики Управления обязательствами государства Департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования (2013);
заместитель директора Департамента развития отраслей экономики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, город Астана (2013-2016);
директор Департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК (2016-2019);
заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК (07.2019-12.2020);
вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан (12.2020-01.2022).