Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:43 15.01.2022

Казанбаев назначен председателем Комитета торговли

назначение Фото: primeminister.kz
Приказом заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Казахстана Ержан Казанбаев назначен на должность председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции, передает Zakon.kz. 

Ержан Казанбаев родился 28 февраля 1983 года в городе Алматы. 

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Алматинский технологический университет (2006);

  • Абердинский университет, Великобритания (2008).

Трудовой стаж:

  • комплаенс-контролер АО «Экспресс Банк» (2008);

  • работал в коммерческих структурах (2008-2010);

  • и.о. эксперта, эксперт Управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2010-2012);

  • начальник Управления финансовой поддержки предпринимательства Министерства экономического развития и торговли РК (2012-2013);

  • руководитель Управления политики Управления обязательствами государства Департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования (2013);

  • заместитель директора Департамента развития отраслей экономики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, город Астана (2013-2016);

  • директор Департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК (2016-2019);

  • заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК (07.2019-12.2020);

  • вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан (12.2020-01.2022).

Елена Беляева
Казахстан
Президент дал поручения Генпрокуратуре в связи с событиями трагического января
14.01.2022
COVID-19 в Казахстане: за сутки заболел 12 381 человек
15.01.2022
Россия не будет тянуть Казахстан в Союзное государство – Лавров
14.01.2022
В Мельбурне арестован теннисист Новак Джокович
15.01.2022
Борт из Алматы идет на второй круг перед посадкой в Шереметьево – СМИ
14.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости