Булат Танабергенов назначен председателем Комитета по защите прав потребителей
Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба правительства РК. На этом посту он сменил Аскара Тынысбекова.
Булат Танабергенов родился в 1976 году. Окончил Учетно-торговый колледж Актюбинского Облпотребсоюза, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахско-русский международный университет.
Трудовую деятельность начал в 1993 году учителем математики в Мартукском районе Актюбинской области.
В разные годы работал начальником Налогового управления по Актобе, руководителем департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Актюбинской области и руководителем департамента Комитета по регулированию естественных монополий по г. Астане.
C марта 2023 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета по защите прав потребителей МТИ РК.
Ранее сообщалось, что Ерлан Акбаров назначен вице-министром энергетики РК.