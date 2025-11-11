Булат Танабергенов назначен председателем Комитета по защите прав потребителей

Приказом министра торговли и интеграции Булат Танабергенов назначен на должность председателя Комитета по защите прав потребителей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба правительства РК. На этом посту он сменил Аскара Тынысбекова.

Булат Танабергенов родился в 1976 году. Окончил Учетно-торговый колледж Актюбинского Облпотребсоюза, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахско-русский международный университет.

Трудовую деятельность начал в 1993 году учителем математики в Мартукском районе Актюбинской области.

В разные годы работал начальником Налогового управления по Актобе, руководителем департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Актюбинской области и руководителем департамента Комитета по регулированию естественных монополий по г. Астане.

C марта 2023 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета по защите прав потребителей МТИ РК.

Ранее сообщалось, что Ерлан Акбаров назначен вице-министром энергетики РК.