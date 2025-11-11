#АЭС в Казахстане
События

Булат Танабергенов назначен председателем Комитета по защите прав потребителей

Булат Танабергенов, комитет по защите прав потребителей, назначение , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 18:42 Фото: primeminister.kz
Приказом министра торговли и интеграции Булат Танабергенов назначен на должность председателя Комитета по защите прав потребителей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба правительства РК. На этом посту он сменил Аскара Тынысбекова.

Булат Танабергенов родился в 1976 году. Окончил Учетно-торговый колледж Актюбинского Облпотребсоюза, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахско-русский международный университет.

Трудовую деятельность начал в 1993 году учителем математики в Мартукском районе Актюбинской области.

В разные годы работал начальником Налогового управления по Актобе, руководителем департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Актюбинской области и руководителем департамента Комитета по регулированию естественных монополий по г. Астане.

C марта 2023 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета по защите прав потребителей МТИ РК.

Ранее сообщалось, что Ерлан Акбаров назначен вице-министром энергетики РК.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Это нарушение прав потребителей: в МТИ высказались о плохом качестве интернета в Казахстане
17:05, 17 декабря 2024
Это нарушение прав потребителей: в МТИ высказались о плохом качестве интернета в Казахстане
Как изменится закон о защите прав потребителей, рассказали в Алматы
16:06, 05 сентября 2023
Как изменится закон о защите прав потребителей, рассказали в Алматы
Усиление защиты прав потребителей обсудили с представителями маркетплейсов
14:49, 15 августа 2023
Усиление защиты прав потребителей обсудили с представителями маркетплейсов
