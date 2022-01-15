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Законодательство РК
14:34 15.01.2022

В Мангистау четыре человека погибли в ДТП

ДТП Фото: pixabay
Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей. ДТП произошло вечером 14 января, передает Zakon.kz.

Как сообщает lada.kz со ссылкой на региональный департамент полиции, ДТП произошло 14 января в 20:30 на 46/47 километрах трассы Актау – Жетыбай. Столкнулись два автомобиля – ВАЗ и Jac, направлявшиеся в Актау. В результате четверо человек погибли на месте.

Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Мунайлинского района по части 4 статьи 345 УК РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется расследование.

Ирина Мишура
Актау Мангистауская область
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